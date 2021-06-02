Avrupa 3.'Sü Sbf Öğrencisi Bozkurt'tan Rektör Karakaş'a Ziyaret

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 1. Sınıf Öğrencisi Fatih Bozkurt, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük 1. Sınıf Öğrencisi Fatih Bozkurt, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker'in hazır bulunduğu ziyarette AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Ocak ve Avrupa 3. 'sü Fatih Bozkurt'un Antrenörü Şakir Bozkurt yer aldı.

Ziyarette Rektör Karakaş, Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen U23 Avrupa Şampiyonası Grekoromen Güreş Kategorisinde 130 kiloda İsviçreli Delian Hossein Alishahi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazanıp Avrupa 3. 'sü olan Bozkurt'u başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Karakaş, başarılarından dolayı Bozkurt'a hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre