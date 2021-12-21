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Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. olan Muhammed'in hedefi altın madalya

Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. olan Muhammed'in hedefi altın madalya
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Muhammed Mustafa Kılıç, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Muhammed Mustafa Kılıç, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Muhammed Mustafa Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murcia şehrinde düzenlenen organizasyonda 2. olduğunu hatırlatarak, "Ailem, federasyonumuz ve ülkemize bu gururu yaşattığım için çok mutluyum." dedi.

Bundan sonraki şampiyonlar için daha çok çalışacağını anlatan Muhammed Mustafa, "Orada kendime olan güvenim arttı. Son 16'ya kaldıktan sonra çeyrek finali kazanacağımı hissetmiştim. Öyle de oldu. Çeyrek finalde Alman rakibim Simon Blondeel'yi 40-37 yenince madalya alacağımı anlamıştım. Ardından Belçikalı Stef Van Hees'i 40-33 yenerek finale çıktım. Çok gururluyum. Bundan sonraki hedefim 3 bant dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. En büyük hayalim ülkemin bayrağını dalgalandırmak." diye konuştu.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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