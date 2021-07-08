Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı
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Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada gümüş madalya kazandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda ilk gün geride kaldı.

Gülle atmada yarışan Alperen Karahan, 19,75 metrelik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. İki yıl önce Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya alan Alperen, başarısını Tallinn'de de sürdürdü.

Şampiyonada ayrıca 4 milli atlet finale kalırken, bir de Türkiye rekoru yenilendi.

Seçme mücadelelerinde başarılı olan Ersu Şaşma, Tuğba Danışmaz, Osman Kul ve Hüseyin Ocak, branşlarında finale kalan isimler oldu. 100 metrede Mizgin Ay, 11.55 ile 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Sırıkla atlamada yarışan Ersu Şaşma, seçme mücadelesinde 5,35 metre ile finale kalan atletler arasına adını yazdırdı.

Disk atmada mücadele eden Osman Kul, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda bu branşta finale kalan ikinci isim olmayı başardı. Ömer İnan'dan 18 yıl sonra bunu gerçekleştiren Osman Kul, seçmede 56,67 metrelik kişisel en iyi derecesiyle adını finale yazdırdı. Aynı branşta yarışan Fatih Alpaslan ise 49,58 metrede kaldı.

Kadınlar üç adım atlamada iki yıl önce bu şampiyonada gümüş madalya alan Tuğba Danışmaz, ikinci kez finale çıktı. Tuğba, ikinci hakkındaki 13,76 metre ile direkt finale yükseldi. Bu branşta yarışan diğer milli atletler Esra Yılmaz ve Gizem Akgöz ise son 12 arasına kalamadı.

Erkekler uzun atlamada ise Hüseyin Ocak, 7,81 metrelik atlayışla finalde mücadele etmeye hak kazandı. Milli sporcunun derecesi, 2.1'lik rüzgar nedeniyle kişisel en iyi derecesi olarak kaydedilemedi.

100 metre seçme mücadelesinde serisini 5. bitiren Mizgin Ay, Nimet Karakuş'a ait 11.62'lik 23 yaş altı Türkiye rekorunu 0.07 saniye aşağı çekti. Akşamki yarı finalde derecesini 11.44'e çeken Mizgin'in derecesi, arkadan esen 3.0 rüzgar nedeniyle yeni bir rekor olarak kayda geçmedi.

Şampiyonanın ilk finali olan erkekler 10 bin metrede üç milli atlet yarışırken Ömer Amaçtan 29.50.34 ile 10'uncu, Hüseyin Can 30.13.26 ile 13'üncü, Ramazan Baştuğ da 30.54.87 ile 16'ncı sırada finişe geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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