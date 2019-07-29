Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, gruptaki son maçında Sırbistan'a 76-67 yenildi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk periyodunu 18-16 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-32 geride gitti. Üçüncü periyodu da 54-43 önde tamamlayan Sırbistan, salondan 76-67 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Türkiye, şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: AA