Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Almanya'yı 62-54 mağlup etti.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 14-8 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-22 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Almanya, üçüncü çeyreği 43-37 üstün tamamladı.

Son periyotta skorda üstünlüğü tekrar ele geçiren Türkiye, karşılaşmadan 62-54 galip ayrıldı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA