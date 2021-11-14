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Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası tamamlandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası tamamlandı

Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası sona erdi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası sona erdi.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 200 eskrimcinin katıldığı organizasyonda Türk sporcular, bireyselde birer altın ve gümüş ile üç bronz madalya kazanırken, takımlarda ise birer altın ve bronz, iki de gümüş madalya aldı.

Turnuvada kategorilerinde ilk üç sırada yer alan sporcular şunlar:

Erkekler kılıç:

1- Tolga Aslan

2- Enes Talha Kalender

3- Ateş Efe Toker

3- David Diyaz Sagardi (İspanya)

Erkekler kılıç takım:

1- Türkiye A Takımı

2- Türkiye B Takımı

3- Türkiye C Takımı

Kızlar kılıç:

1- Konstantina Kefala (Yunanistan)

2- Maria Alexe (Romanya)

3- Nil Güngör

3- Gökçe Sena Üstün

Kızlar kılıç takım:

1- Yunanistan

2- Türkiye B Takımı

3- Bulgaristan

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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