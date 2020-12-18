Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi
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Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi

18.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:00
Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi

2021 Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

2021 Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ancak pandemi sebebiyle 2020'de iptal edilen turnuvalar, 2021'de de yapılamayacak.

2021'deki Avrupa 19 yaş altı futbol şampiyonaları finallerinin ise temmuz ayında başlayacağı belirtildi. Kadınlar turnuvası Belarus, erkekler turnuvası ise Romanya'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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