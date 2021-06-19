Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
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Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde milli sporcular Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde milli sporcular Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda Servet Angı gümüş, Berati İnanç bronz madalya elde ederken Alperen Berber finale yükseldi.

Milli sporcular Sercan Kesgin ve Enes Ülkü bronz, Toygun Aktop ise repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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