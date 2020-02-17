Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 229 sporcu katıldı.

Beş kategoride mücadele veren milli badmintonculardan Ravza Bodur, tek kızlarda ikincilik elde etti.

Çift kızlarda Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, karışık çiftlerde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş üçüncü oldu.

Kaynak: AA