Avrupa 10.000 Metre Kupası 5 Haziran'da yapılacak

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Avrupa 10.000 Metre Kupası, 5 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşeceği bildirildi.

Avrupa Atletizm Birliğinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Londra'daki Parliament Hill Pisti yerine Birmingham'a taşındığı ifade edildi.

Avrupa Atletizm Birliği ayrıca yarışmanın barajlarını da açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu