Avrupa 10.000 Metre Kupası 5 Haziran'da yapılacak
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Avrupa 10.000 Metre Kupası 5 Haziran'da yapılacak

17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
Avrupa 10.000 Metre Kupası 5 Haziran'da yapılacak

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Avrupa 10.000 Metre Kupası, 5 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşeceği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Avrupa 10.000 Metre Kupası, 5 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşeceği bildirildi.

Avrupa Atletizm Birliğinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Londra'daki Parliament Hill Pisti yerine Birmingham'a taşındığı ifade edildi.

Avrupa Atletizm Birliği ayrıca yarışmanın barajlarını da açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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