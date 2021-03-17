Avrupa 10.000 Metre Kupası 5 Haziran'da yapılacak
17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Avrupa 10.000 Metre Kupası, 5 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşeceği bildirildi.
Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Avrupa 10.000 Metre Kupası, 5 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşeceği bildirildi.
Avrupa Atletizm Birliğinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Londra'daki Parliament Hill Pisti yerine Birmingham'a taşındığı ifade edildi.
Avrupa Atletizm Birliği ayrıca yarışmanın barajlarını da açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu