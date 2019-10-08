08.10.2019 19:00

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz. Macaristan'da para birimi Macar forinti olacak. Bir kere avroya geçsek özgürlüğümüzü kaybetmiş oluruz düşüncesindeyiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Erzurum Ticaret Borsası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde Erzurum'da, "Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" konulu toplantı düzenlendi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hayatında ilk kez Erzurum'a geldiğini ancak şu ana kadar gördüklerinden çok etkilendiğini belirtti.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin ciddi potansiyele sahip olduğunu dile getiren Matis, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında bu bir gerçek, köklerimiz, akrabalıklarımız, ortak tarihimiz ve birbirimize olan karşılıklı saygımızdan dolayı bu böyle. Türk veya Macar bir diplomat Batı Avrupa'da sevilmeyebilir ama bir Türk diplomat Macaristan'da, Macar bir diplomat da Türkiye'de sevilen kişiler oluyor. Birbirimize olan sevgi ve saygımız çok özel. Macar hükümeti Türkiye'yi, Türkiye hükümetini veya yerel yönetimleri hiçbir zaman eleştirmedi ve eleştirmeyecek. Türkiye de benzer şekilde çalışıyor. Siyasi ilişkilerimiz gerçekten çok iyi seviyede. İki ülkenin üst düzey temsilcileri, yöneticileri arasında çok ciddi sempati ve iş birliği var."

"Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü bile kaybetmek istemiyoruz"

Büyükelçi Matis, ülke olarak kendi para birimlerini kullanmayı sürdüreceklerini ve resmi dillerinin de Macarca olduğunu vurguladı.

"Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz. Macaristan'da para birimi Macar forinti olacak." diyen Matis, şunları kaydetti:

"Düşüncelerimize göre çok fazla Avrupa Birliği az Avrupa Birliği'nden daha kötü. Bir kere avroya geçsek özgürlüğümüzü kaybetmiş oluruz düşüncesindeyiz. Bu da biraz hassas bir konu bizde çünkü 1526'dan 1989'da kadar kendi özgürlüğümüze sahip değildik. 23 Ekim 1989'dan itibaren özgür bir ülkeyiz. Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü bile kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle dilimiz her zaman Macarca, paramız forint, dinimiz de Hristiyanlık olacak. Bunlar bizim anayasamızda yazılan şeyler, burada herhangi bir soru işareti yok."

Toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş'in yanı sıra ilgili kurum yetkilileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Kaynak: AA