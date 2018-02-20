Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan, toplam 110 ön koşulun iki tanesi dışında hepsini yerine getirdi. Bu iki ön koşul ise hükümetin kontrolü dışındaki alanlarda. Bunların da yakın zamanda uygulanacağına güven duyuyorum." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının son durumu, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) reformu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcılığı pozisyonu adaylarının değerlendirilmesi gibi konuların ele alındığını dile getiren Centeno, Avro Grubu'nun "oy birliğiyle" ECB Başkan Yardımcılığı için İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'un adaylığını destekleme kararı aldığını bildirdi.

Centeno, Yunanistan'ın kurtarma programında daha önce uzlaşılmış olan bütün ön koşulları yerine getirme konusunda adımlar attığını belirterek, "Yunanistan, toplam 110 ön koşulun iki tanesi dışında hepsini yerine getirdi. Bu iki ön koşul ise hükümetin kontrolü dışındaki alanlarda. Bunların da yakın zamanda uygulanacağına güven duyuyorum." diye konuştu.

Kreditörlerin yakın zamanda ilgili resmi süreçleri tamamlayarak Yunanistan'a bir sonraki 5,7 milyar avroluk kredi dilimini serbest bırakacağını vurgulayan Centeno, ülkenin borçlarını hafifletme konusunda teknik çalışmaların başlatılmış olduğunu ifade etti.

Finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ESM'in yapısının güçlendirilmesini de görüştüklerini aktaran Centeno, Avro Grubu bakanlarının büyük çoğunluğunun ESM'in yapısındaki değişiklikle banka ve kredi kurumlarını zor durumlardan kurtarmak için kullanılabilmesi görüşüne destek verdiklerini dile getirdi.

Centeno, Letonya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Ilmars Rimsevics'in ülkesindeki yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bize, Letonya Merkez Bankası performansının etkilenmediği bilgisi verildi. Bu aşamada bunun bir iç mesele olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.