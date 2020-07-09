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Avro Grubu'nun yeni başkanı İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe oldu

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Avro Grubu Başkanlığı görevine seçildi.

Avro Grubu'nun yeni başkanı İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe oldu
09.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:19

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Avro Grubu Başkanlığı görevine seçildi.

Donohoe, avro kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı sırasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Avro Grubu'nun yeni başkanı seçildiğini belirten Donohoe, gelecek dönemde zorlukları aşmak için çalışacağını ifade etti.

Avro Grubu başkanlığı için Donohoe'nin yanı sıra Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna ve İspanya Maliye Bakanı Nadia Calvino adaylıklarını açıklamıştı.

Donohoe, 2,5 yıllık Avro Grubu başkanlığı görevini 13 Temmuz'da Mario Centeno'dan devralacak

Avro Grubu başkanlık seçimi, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri, yüksek kamu harcamaları ve borçların tartışıldığı, ekonomik toparlanma için mali yardım paketlerinin müzakere edildiği bir dönemde gerçekleşti.

Avro Grubu toplantılarına, ortak para birimi avroyu kullanan 19 AB üyesi ülkenin maliye bakanları dışında, AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı gibi yetkililer de katılıyor.

Avro Bölgesi'ndeki mali politikaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan Avro Grubu, neredeyse her ay bir kere Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının öncesinde bir araya geliyor.

Kaynak: AA

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