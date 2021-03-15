Avro Grubu mali desteği sürdürecek
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Avro Grubu mali desteği sürdürecek

15.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:21
Avro Grubu mali desteği sürdürecek

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Kovid-19 nedeniyle Avro Bölgesi'nde uygulanan bütçe politikaları ile ilgili konuları değerlendirdiklerini anlatan Donohoe, salgının ekonomik yansımalarına karşı ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarını belirti.

Donohoe, salgına karşı ekonomi toparlanana kadar doğru bütçe politikaları uygulamaya devam etmekte kararlı olduklarına işaret ederek, "Avro Grubu, toparlanma yolunda destekleyici bütçe duruşunun 2021 ve 2022'de sürdürülmesi konusunda anlaştı." diye konuştu.

Ekonomik toparlanmada bütçe harcamalarının AB'nin hazırladığı 750 milyar avroluk kurtarma programı ile de destekleneceğine dikkati çeken Donohoe, "Bu sağlık krizinde işletmeler, istihdam ve vatandaşları korumakta karalıyız." ifadelerini kullandı.

Donohoe, zamanında, geçici ve hedef odaklı tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Sağlık durumu düzelince önlemlerimiz kademeli biçimde sürdürülebilir toparlanmaya odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun dönemde mali sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Donohoe, artan borç seviyelerinin ortaya koyacağı sınamalara yönelik bütçe stratejileri belirleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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