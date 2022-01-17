Avro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

Avro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz." diye konuştu.

Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,5 olarak ölçüldü.

Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getiren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getiren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

 CHP'li isim 'Kırmızı ette maliyetleri araştırdım' diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi

CHP'li isim "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Maliye Bakanı, Enflasyon, Brüksel, İrlanda, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title