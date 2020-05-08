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Avro Grubu, 240 milyar avroluk kredi paketinde uzlaştı

Avro Grubu, 240 milyar avroluk kredi paketinde uzlaştı
08.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:28

Avro kullanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı 240 milyar avroluk kredi paketinde anlaştı.

Avro kullanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı 240 milyar avroluk kredi paketinde anlaştı.

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile üye ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere, 240 milyar avroluk kredi verilmesini içeren pakette uzlaşıldığını belirten Centeno, salgınla mücadele eden ülkelerin 2022 yılı sonuna kadar uygun maliyetli krediye erişebileceklerini ifade etti.

Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu kredileri sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini, talepte bulunan ülkelerin 2019 yılındaki gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'si kadar uygun maliyetli borçlanabileceklerini anlattı.

Kredilerin ortalama vadesinin 10 yıl olacağını aktaran Centeno, salgının ortaya koyduğu istisnai durum nedeniyle söz konusu kredi kullanımına koşul getirmeyeceklerini söyledi.

Centeno, mekanizmanın haziran başında faaliyete geçmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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