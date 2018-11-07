Avro Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığınca avro cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca avro cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2026 vadeli bir tahvilin ihracını gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verdi.