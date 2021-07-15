Avro Bölgesi Sanayi Üretimi Mayıs Ayında %1 Oranında Azaldı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinin sanayi üretimi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde azaldı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinin sanayi üretimi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde azaldı. Özellikle gıda ve giyim gibi dayanıksız tüketim mallarının üretiminde ciddi oranda düşüşler olduğu kaydedildi.

Açıklanan rakamlara göre, 19 ülkenin toplam sanayi üretimi aylık bazda %1 oranında azaldı. Daha önce yapılan Reuters anketinde ise ekonomistlerin tahmin ortalaması %0, 2'lik bir azalma olacağı yönünde idi.

Öte yandan yıllık bazda bakıldığında ise, ekonomik toparlanma ile birlikte üretimin %20, 5 oranında artış kaydettiği görüldü. Fakat bu artış da yine ekonomistlerin tahmini olan %22, 2 oranının altında gerçekleşmiş oldu.

Ayrıca Nisan ayındaki %39, 4 oranındaki yıllık bazlı üretim artışı düşünüldüğünde, ekonomik toparlanma sürecinin de yavaşladığı gözlemlendi.

Mayıs ayındaki düşüşte en büyük rolü oynayan dayanıksız tüketim malları üretimindeki düşüşün %2, 3 olduğu bildirildi.

Makine ve teçhizat gibi sermaye mallarının üretiminin de %1, 6 azaldığı açıklandı. Bu verinin de gelecekteki üretim miktarı açısından iyimser bir gösterge olmadığına dikkat çekildi.

Enerji üretimi aylık bazda %1, 9 azalırken, otomobil ve buzdolabı gibi dayanıklı tüketim mallarının üretimi ise %1, 6 artış gösterdi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre