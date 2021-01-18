Avro Bölgesi'nin kamu borcu Kovid-19 nedeniyle artıyor
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Avro Bölgesi'nin kamu borcu Kovid-19 nedeniyle artıyor

18.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:48
Avro Bölgesi'nin kamu borcu Kovid-19 nedeniyle artıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak en şiddetli etkilenen Avro Bölgesi ülkelerinde kamu borcunun arttığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak en şiddetli etkilenen Avro Bölgesi ülkelerinde kamu borcunun arttığını söyledi.

Gentiloni, avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının sonunda açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un olağanüstü bir durum olduğunu belirten Gentiloni, "Salgına karşı aşı süreci ile tünelin ucunda ışık görünmüşken aynı zamanda Avrupa genelinde birkaç ay öncesine göre çok daha katı tedbirler uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Gentiloni, "Kovid-19 öncesinde Avro Bölgesi üyeleri arasındaki ekonomik dengesizlikler giderek azalıyordu. Şimdi, özellikle salgından ekonomik olarak en şiddetli etkilenen Avro Bölgesi ülkelerinde kamu borcu tekrar artıyor. Bu dengesizlikler ne yazık ki derinleşme riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, salgınının ekonomik etkileri ile mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının uygulanmaya başlaması sürecinin de ele alındığını anlatan Gentiloni, üye ülkelerin taslak harcama planlarını AB Komisyonu'na gönderdiklerini, planların birkaç ay içinde onaylanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

AB raporlarına göre, 2020'de kamu açığının İspanya'da yüzde 12,2, Belçika'da yüzde 11,2, İtalya'da yüzde 10,8, Fransa'da yüzde 10,5'i bulması, kamu borcunun milli gelire oranının da Fransa'da yüzde 115,9, Belçika'da yüzde 117,7, İspanya'da yüzde 120,3, İtalya'da yüzde 159,6, Yunanistan'da yüzde 207,1'e yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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