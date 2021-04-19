Avro Bölgesi'nin cari hesap fazlası şubatta geriledi
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Avro Bölgesi'nin cari hesap fazlası şubatta geriledi

Avro Bölgesi'nin cari hesap fazlası şubatta geriledi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avro Bölgesi'nin cari işlemler fazlası düşük net mal ve hizmet ihracatıyla şubatta daraldı.

Avro Bölgesi'nin cari işlemler fazlası düşük net mal ve hizmet ihracatıyla şubatta daraldı.

Avrupa merkez Bankası (ECB), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede ocakta 30,5 milyar avro olan cari fazla şubatta 8,8 milyar avro azalarak 25,9 milyar avroya geriledi.

Şubata kadar geçen 12 ayda, Avro Bölgesi'nin cari hesap fazlası 263 milyar avrodan 259 milyar avroya geriledi. Cari hesap fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 2,2'den 2,3'üne yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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