Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı "hazırız" mesajı

04.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:22

Avro Bölgesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının yarattığı riskler karşısında ekonomik büyümenin desteklenmesi için, gerek duyulması halinde, mali tedbirleri içeren tüm politika araçlarının kullanılmasına hazır olduklarını bildirdi.

Avro Grubu üyesi ülkelerin Maliye Bakanları, yeni tip koronavirüse ilişkin ekonomik risklerin ele alındığı bir telekonferans toplantısı düzenledi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, Avro Grubunun Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın virüs nedeniyle bölgede yaşanan finansal gelişmeleri ve ekonomik etkileri yakından takip ettiği belirtildi.

Üye ülkelerin gerekli önlemleri almasından, AB Komisyonunun üye ülkelerin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara cevap verilmesi konusundaki attığı adımlardan memnuniyet duyulduğu ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüsün, tedarik zincirinde aksaklıklara yol açmak dahil olmak üzere, büyüme üzerindeki dikkate değer potansiyel etkisini değerlendirerek, (sorunun çözümüne yönelik) cevaplarımızın koordineli bir şekilde verilmesi konusunda kararlıyız.

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve aşağı yönlü risklerin daha fazla artmasının engellenmesi için gerekli bütün politika araçlarını kullanmaya hazırız. Büyümeyi desteklemek için uygun olduğu yerlerde, koordineli bir şekilde, mali önlemler de dahil olmak üzere, daha fazla politika eyleminin uygulanmasına hazırız."

Bildirgede, bir sonraki Avro Grubu toplantısının bu ayın ortalarında yapılmasının planlandığı ve gelişmelerin yeniden ele alınacağı bilgisi de paylaşıldı.

"Virüs, bazı bölgeleri özellikle sert şekilde vurdu"

Avro Grubunun Başkanı Maria Centeno, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yeni tip koronavirüs, bazı bölgeleri özellikle sert bir şekilde vurdu. Verilen tepki de (üye ülkeler arasında) farklılaştı. Üye ülkelerin aldıkları önlemleri ve AB Komisyonun politika eylemlerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin büyümesinin desteklenmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Centeno, "Daha fazla politika eyleminin hayata geçirilmesi konusunda hazırlıklıyız." dedi.

Centeno, Avro Bölgesi'nin mali çerçevesinin, hükümetlerin kontrolü dışındaki "olağanüstü gelişmelerde" esnekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA