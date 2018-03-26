Avro Bölgesi'nde Yüzde 0,6'lık Büyüme Beklentisi

Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek, bölge ekonomisinin yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0,5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin güçlü bir şekilde büyüdüğü belirtilerek, 2018'in ilk ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0,5'lik büyüme beklendiği bildirildi.

Yıllık bazda büyümenin 2018'de yüzde 2,3 düzeyinde olmasının beklendiği kaydedilen raporda, 2018'in ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranının 2,6, ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 ve üçüncü çeyreğinde de yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, "Büyüme tahminlerindeki en önemli faktörler, düşük faiz oranlarından ve artan kapasite kullanım oranlarından yararlanacak yatırımlardır." denildi.

Enflasyon tahminleri

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun 2018'in ilk 3 çeyreğinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 1,6 ve yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu tahminlerin Brent petrolün varil fiyatının 66 dolar ve avro/dolar paritesinin 1,23 olacağı varsayımına dayandığı belirtildi.

Tahminlere yönelik risklere ilişkin de, raporda şu görüşlere yer verildi:

"Tahminlere yönelik riskler, yatırım açısından artan faiz oranları ve ihracat için avronun değer kazanmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan tarife kararlarının ardından uluslararası ticaretteki gerilimleri de içeriyor. Brexit, İtalya'daki seçim sonuçları ve Orta Doğu'daki gerilimler de olumsuz bir etki yapabilir."