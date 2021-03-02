Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubatta yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide fiyatlar yüzde 1,7 geriledi.

Enflasyon, şubatta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1, İspanya'da yüzde eksi 0,1, Hollanda'da yüzde 1,9, Belçika'da yüzde 0,3 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker