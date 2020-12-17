Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

17.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:27
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB'de ise ekim ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 0,2'ye indi

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,1, Estonya'da yüzde eksi 1,2, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,1, İrlanda'da yüzde eksi 1, İspanya'da yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3, Fransa'da yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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