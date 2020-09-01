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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altına düştü

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,2'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altına düştü
01.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:47

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,2 oldu.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 7,8 ile enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA

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