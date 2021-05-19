Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde de martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6 seviyesine ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın nisan ayında AB'de yüzde 0,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, İspanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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