Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Avro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,1 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,1 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya ve İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik azaldı

Avro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 8,1 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 8'e geriledi.

AB'de ise mart ayında yüzde 7,3 seviyesinde olan işsizlik, nisanda aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik, geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de ise yüzde 6,7 seviyesinde belirlenmişti.

Nisan ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,4, İtalya'da yüzde 10,7, Fransa'da yüzde 7,3 ve Almanya'da yüzde 4,4 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı nisanda 15 milyon 380 bin olurken, bunun 13 milyon 30 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 939 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 348 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,2 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Etiketlerdeki okkalı fiyatların kaymağını marketler yiyor! Ziraat Odası Birliği'nden 'Denetimler artsın' çağrısı
Etiketlerdeki okkalı fiyatların kaymağını marketler yiyor! Ziraat Odası Birliği'nden "Denetimler artsın" çağrısı
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Hadise Müge Anlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:42:29. #1.15#

title