Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın yaşandığı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın yaşandığı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3 oldu.

Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 1,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6, İspanya'da yüzde 1,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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