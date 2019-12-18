Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 1'e çıktı

18.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:26

Avro Bölgesi'nde kasımda yıllık enflasyon yüzde 1'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1'e ulaştı.

AB'de ise ekimde yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında kasımda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Romanya, yüzde 3,4 ile Macaristan ve yüzde 3,2 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,2 ile İtalya ve Portekiz'de belirlendi.

Enflasyon oranı, kasımda Almanya ve Fransa'da yüzde 1,2, İngiltere'de yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 0,5 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA