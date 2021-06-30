Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda düştü

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda düştü
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde, bu ay yıllık enflasyon yüzde 1,9 seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde, bu ay yıllık enflasyon yüzde 1,9 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 1,9'a düştü.

Avro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,7 ile hizmetler ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,9, İspanya'da yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Son dakika haberleri! Bakan Muş: 'Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim.'
Son dakika haberleri! Bakan Muş: "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim."
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Ekonomik güven endeksi 97,8'e yükseldi
Ekonomik güven endeksi 97,8'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:42:06. #1.16#

title