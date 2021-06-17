Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ve nisan ayı inşaat üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,3'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında AB'de yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya ve İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2,2 düştü. İnşaat üretimi, 2020'nin nisan ayına göre ise yüzde 42,3 yükseldi.

AB'de inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 1,6 düşerken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 32,7 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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