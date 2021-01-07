Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sabit kaldı
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sabit kaldı

07.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:46
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 6,9 ile enerji izledi.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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