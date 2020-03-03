Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 1,2'ye geriledi

03.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:06

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında Çin'den yayılan koronavirüs salgını ve küresel petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde yüzde 1,2'ye geriledi.

Enflasyonun şubatta düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yıllık yüzde 0,3'lük düşüş etkili olurken, son üç ayın en düşük enflasyonu olması dikkati çekti. Bölgede enflasyon Aralık 2019'da yüzde 1,3 olarak açıklanmıştı.

Avro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,6 ile hizmetler izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

ECB Yönetim Konseyi'nin 13 Mart'ta toplanarak faiz oranlarına ilişkin kararını vermesi beklenirken, şubatta düşük kalan enflasyon ve koronavirüsün artan ekonomik etkisi, yatırımcıların bankadan bölge ekonomilerini desteklemek için yeni teşvikler beklemesine yol açması da dikkati çekti.

Kaynak: AA