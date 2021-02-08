Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, şubatta geriledi
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, şubatta geriledi

08.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:46
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, şubatta geriledi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomiye etkileri Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomiye etkileri Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ocakta 1,3 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,5 puanlık azalışla eksi 0,2 puana düştü. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,5 puandan 31,5 puana geriledi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,5 puandan eksi 27,5 puana düştü.

Sentix'in açıklamasında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kapsamlı kısıtlamaların Avro Bölgesi'nin ekonomisinde iz bıraktığı vurgulanarak, salgında mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) aşılamada stratejisinin yavaş ilerlemesinin de ekonomideki toparlanmayı yavaşlattığına işaret edildi.

Açıklamada, "Bu gelişmelerle AB ekonomisi, şubatta toparlanma sürecini devam ettiren dünyanın diğer bölgeleri ile temasını kaybediyor." ifadesine yer verildi.

Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Şubat'ta, 1.252 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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