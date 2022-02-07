Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubatta arttı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Kovid-19 salgınında vaka sayılarında artış hızının yavaşlamaya başlamasıyla yılın ikinci ayında yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, şubat ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay 14,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, şubatta 1,7 puanlık artışla 16,6 puana yükselerek, Kasım 2021'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Endekse ilişkin beklenti, 15,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 13,5 puandan 14 puana yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi ise 16,3 puandan 19,3 puana çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde ekonomik durumun istikrar kazandığını belirterek, fakat bölgenin daha yavaş bir ekonomik büyümeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Avro Bölgesi kendi başına yeterli büyüme ivmesi oluşturamadığını ifade eden Hübner, "Gelecek aylarda, özellikle para politikasındaki ters rüzgarların artış göstermesi muhtemel." dedi.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Şubat'ta 1.205 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ise şubatta 0,9 puanlık artışla 17,9 puana yükseldi. Endeksin 2 aydır artış göstermesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi de 19'dan puandan 20 puana çıktı.