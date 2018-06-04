Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Değişmedi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla değişmedi. ÜFE, 2017'nin nisan ayına kıyasla da yüzde 2 artış kaydetti. ÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4'lük artış beklentisinin altında gerçekleşti.

Mart ayında ise ÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 2,1 artış göstermişti. Avro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

28 üyeli AB'de ise ÜFE nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2017'nin nisan ayına göre yüzde 2,4 yükseldi.

AB'de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık olarak yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 1,5 artış gösterdi.