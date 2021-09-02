Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3, 2020'nin temmuz ayına göre de yüzde 12,1 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 20,6 ile İrlanda'da, yüzde 6,4 ile Estonya'da ve yüzde 4,2 ile Belçika'da yükseldi.

ÜFE, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 67,7, Estonya'da yüzde 23,5 ve Belçika'da yüzde 23 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker