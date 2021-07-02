Avro Bölgesi'nde ÜFE mayısta yüzde 1,3 arttı
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Avro Bölgesi'nde ÜFE mayısta yüzde 1,3 arttı

Avro Bölgesi'nde ÜFE mayısta yüzde 1,3 arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2020'nin mayıs ayına göre de yüzde 9,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 5,3 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,6 ile Finlandiya'da yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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Avro Bölgesi'nde ÜFE mayısta yüzde 1,3 arttı - Haberler Ekonomi
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