Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta yüzde 0,8 yükseldi
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Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta yüzde 0,8 yükseldi

03.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:01
Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta yüzde 0,8 yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2020 ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. ÜFE, 2019'un aralık ayına göre ise yüzde 2,6 geriledi.

AB'de ise ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık en fazla yüzde 6,6 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Litvanya ve yüzde 1,7 ile Danimarka ve Romanya takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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