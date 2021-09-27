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Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme ağustosta ivme kaybetmeye devam etti

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme ağustosta ivme kaybetmeye devam etti

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, ağustosta ivme kaybetmeye devam etti.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, ağustosta ivme kaybetmeye devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti. Şirket kredileri, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 büyümüştü.

Avro Bölgesi'nde ağustosta M3 para arzı ise yıllık bazda yüzde 7,9 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 7,7'nin üstünde gerçekleşti. Temmuzda M3 para arzı, yüzde 7,6 artış kaydetmişti.

Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgınında Avro Bölgesinde uygun finansman koşulları sağlamak ve ekonomiye kredi akışını sürdürmek için para politikasını genişletici tutmaya devam ediyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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