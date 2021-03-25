Avro Bölgesi'nde şirket kredileri arttı, para arzı azaldı
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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri arttı, para arzı azaldı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri arttı, para arzı azaldı

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının yaşandığı şubatta artış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının yaşandığı şubatta artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, ocakta yıllık bazda yüzde 6,9 büyüyen şirket kredileri, şubat ayında yüzde 7,1 artış kaydetti. Tüketici kredileri, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3 arttı.

Şubatta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 12,3 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 12,5'nin altında gerçekleşti. Ocakta M3 para arzı yüzde 12,5 artış kaydetmişti.

Salgın nedeniyle kredi akışını desteklemek üzere kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, politika faizini düşük seviyelerde tutarak, AB üyelerine daha fazla likidite sağlamak için toplam 1 trilyon 850 milyar avro değerindeki tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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