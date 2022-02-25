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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri arttı

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri arttı

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dördüncü dalgasının yaşandığı ocakta artış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dördüncü dalgasının yaşandığı ocakta artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 4,3 büyüyen şirket kredileri, bu yıl ocakta yüzde 4,4 artış kaydetti. Tüketici kredileri, 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 arttı.

Ocakta M3 para arzı ise, yıllık bazda yüzde 6,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Analistlerin beklentisi para arzının yüzde 6,7 artması yönündeydi. M3 para arzı, 2021'in aralık ayında ise yüzde 6,9 artış kaydetmişti.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Avrupa Merkez Bankası, Finans, Ocak, Güncel, Haberler

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