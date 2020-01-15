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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

15.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:22
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

İstatistik Ofisi (Eurostat), (AB) ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2018'in kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Litvanya, yüzde 2,6 ile Malta, yüzde 1,6 ile Polonya ve İsveç'te gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,7 ile Danimarka, yüzde 4,1 ile İrlanda ve yüzde 3,7 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Kaynak: AA
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