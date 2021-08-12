Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda geriledi
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda geriledi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda geriledi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,3 düşerken 2020'nin haziran ayına göre yüzde 9,7 yükseldi.

AB'de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 arttı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,4 ile İrlanda'da, 2,6 ile Portekiz'de ve yüzde 2,3 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla artış ise yüzde 5,2 ile Malta'da, 3,3 ile Hollanda'da ve yüzde 3,2 ile de Estonya'da belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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