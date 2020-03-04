Avro Bölgesi'nde perakende satışlar koronavirüs öncesi arttı

04.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:36

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6'lık artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta, Aralık 2019'a kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi. Aralık 2019'da perakende satışlar yüzde 1,1 azalmıştı.

AB'de ise perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 05, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2,1 arttı.

Avro Bölgesi ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 5,6 ile Slovenya, yüzde 4,2 ile Portekiz ve yüzde 3,5 ile Romanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 2,4 ile Belçika, yüzde 1,7 ile İrlanda ve yüzde 0,7 ile Malta'da ölçüldü.

Koronavirüs salgınının, Avro Bölgesi'nde tek kullanımlık sağlık ve gıda gibi acil ürünleri artırması dikkati çekerken, analistler insanların evde kalması ve ekonomik faaliyetlerini azaltmasından dolayı bir talep şokunun yaşanmasını bekliyor.

Öte yandan, Eurostat'ın hesaplamasına göre, ocak ayında Avro Bölgesi'nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları yüzde 0,7 artış gösterdi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle bölgede akaryakıt satışlarının yüzde 1,9 artması da dikkati çekti.

Kaynak: AA