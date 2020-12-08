Avro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 12,5 büyüdü
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Avro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 12,5 büyüdü

08.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:26
Avro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 12,5 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,5 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 küçüldü.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,5 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,2'lik düşüş gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,7, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 15,9, Belçika'da yüzde 11,4, Almanya'da yüzde 8,5 artış yaşandı. Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi'nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış kaydedildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 11,7, AB de yüzde 11,3'lük rekor seviyelerde küçülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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