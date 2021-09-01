Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda azaldı
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Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda azaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda azaldı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında yüzde 7,6 seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında yüzde 7,6 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de haziran ayında yüzde 7,1 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, temmuzda yüzde 6,9'a indi.

Avro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 7,8 olan işsizlik, temmuzda yüzde 7,6'ya geriledi.

İşsizlik, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4, AB'de de yüzde 7,6 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, temmuzda Yunanistan'da yüzde 14,6, İspanya'da yüzde 14,3, İtalya'da yüzde 9,3, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 14 milyon 613 bin olurken, bunun 12 milyon 334 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 854 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 339 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,5 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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