Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı
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Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

AB'de de ocak ayında yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, şubatta sabit kaldı.

İşsizlik, geçen yılın şubat ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de de yüzde 6,5 seviyesinde belirlenmişti.

Şubat ayında işsizlik İspanya'da yüzde 16,1, Fransa'da yüzde 8 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı şubatta 15 milyon 953 bin olurken, bunun 13 milyon 571 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubatta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 967 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 394 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,3 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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