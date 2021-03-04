Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta sabit kaldı
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Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta sabit kaldı

04.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:49
Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı ocak ayında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı ocak ayında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik ve perakende ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde Aralık 2020'de yüzde 8,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ocakta da aynı seviyeyi korudu.

AB'de ise aralık ayında yüzde 7,3 seviyesinde olan işsizlik, ocakta sabit kaldı.

İşsizlik, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de de yüzde 6,6 seviyesinde belirlenmişti.

Ocak ayında işsizlik İspanya'da yüzde 16, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,6 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı ocakta 15 milyon 663 bin olurken, bunun 13 milyon 282 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 929 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 356 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,1 olarak ölçüldü.

Perakende satışlar düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 5,9, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,4 düştü.

AB'de ise perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 5,4 azaldı.

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,5 ile İsveç, yüzde 1,8 ile Bulgaristan ve yüzde 1,7 ile Estonya'da gerçekleşti.

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 16,6 ile Avusturya, yüzde 15,7 ile İrlanda ve yüzde 11,1 ile Slovakya'da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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