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Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yükseldi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yükseldi
02.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:18

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,4'e çıktı.

AB'de ise nisan ayında yüzde 6,6 seviyesinde olan işsizlik, mayısta yüzde 6,7'ye ulaştı.

AB'de işsiz sayısı mayısta 14 milyon 366 bin olurken, bunun 12 milyon 146 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, mayısta AB'de 2 milyon 815 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 267 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,7 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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